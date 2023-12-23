筆下風雲：失去匠魂 無力競爭

汽車製造業一直是日本的驕傲，可惜俱往矣。豐田宣布，在美國召回逾100萬輛汽車，原因是副駕駛座的感測系統可能有短路問題，導致安全氣囊在事故中無法展開。而稍早前，豐田全資子公司大發工業涉嫌質量違規，違規多達174項，涉及的除了大發目前銷售的全部11個車型，亦包括豐田、萬事得和富士供應的合共64個車型。大發已決定停止在國內外銷售的所有車型出貨，豐田亦叫停部分車型出貨，堪稱焦頭爛額。

眾所周知，日本素有「匠人精神」，做事嚴謹，一絲不苟，寧願慢工出細貨，也不願做爛招牌搵快錢。豐田作為日本代表性車企，過去一直秉承此一精神，全盛期出產的汽車，連美國市場也攻陷，風靡全球。如今卻不斷墮落，去年3月，豐田旗下子公司日野汽車，向外界承認引擎資料存在造假，造假時長近20年。今年中，豐田又揭發有近9萬輛汽車碰撞測試造假，醜聞愈演愈烈。即使社長豐田章男鞠躬道歉，公司信譽已是毀於一旦。

淪落到如此地步，同日本經濟不景，陷入失落的30年直接相關，這是美國祭出「廣場協議」壓制日本挑戰霸權的必然結果。生意做不好，成本又高企，鋌而走險造假，不足為奇。

到了近年，中國電動車一鳴驚人，比亞迪等品牌衝出國際，價廉物美，先進環保，日本汽油車根本無法競爭。這些年日本緊跟美國反華，衝在最前線，完全不理跟中國有極深的經貿關係，原因之一，正是中國製造取代了日本製造，令日本心理不平衡。以前的中國積貧積弱，任由日本侵略蹂躪，沒有還擊之力，誰想到改革開放短短40年，中國換了另一番光景。此消彼長，日本國力式微，從豐田汽車造假已可見一斑。