強詞有理：誰政治操弄

根據商務部「對台貿易壁壘調查」結果，大陸宣布中止12項台灣產品的關稅減免，主要是石化產品，對經濟民生影響不大，可見今次措施相當溫和，說明大陸仍無意改變惠台讓利政策，也無意廢止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）。可惜熱臉貼上冷屁股，陸方的容忍不但沒有獲得台方善意回應，反被批評經濟脅迫和政治操弄，甚至被指意圖影響台灣明年大選。

其實，來說是非者，正是是非人。台灣當局對大陸產品一直採取歧視性措施，多達2,509項產品被禁止進入島內，至今沒有任何解禁迹象，也無意協商解決問題，到底是誰在進行經濟脅迫和政治操弄，大家心裏有數。既然民進黨不遵守ECFA，而且刻意將之污名化，好像滿不在乎似的，為何這次還如此氣急敗壞？有人說得對，台灣當局一心只想佔便宜，還一臉嫌棄大陸，未免太缺德。

更缺德的是，最近台北市40多位里長組團到大陸旅遊，竟被台灣當局以涉嫌觸犯「反滲透法」等罪名查辦，掀起一股白色恐怖氣氛，鬧得人心惶惶。兩岸民眾一直互有往來，台灣里長甚至更高級別官員到大陸旅遊交流也是常有的事，為何過去沒事，現在成為罪狀？這分明就是民進黨的政治操弄，不僅是為了選舉，更是為了製造寒蟬效應，阻撓兩岸正常交流。實際上，經過民進黨多年來的政治操弄，台灣正一步一步「去中國化」，不是台獨，勝似台獨。大陸至今依然不斷向對岸釋出善意，堅持惠台讓利政策，寄望最終實現和平統一，恐怕是一廂情願。

據說上月在加州三藩市舉行的中美元首峰會上，中方要求美方表明支持中國大陸和平統一台灣，不支持台獨，卻遭白宮拒絕。這並不令人意外，「以台制華」正是美國的戰略陰謀，怎麼可能支持中國和平統一？有美國極端反華政客甚至揚言，將與兩黨議員合作推出「地獄般」的制裁措施，阻止中國大陸統一台灣。看來老美未免太自大了，美國實力每況愈下，霸權搖搖欲墜，還有多少能力推動「地獄般」制裁措施？俄羅斯尚且不怕美西方極限制裁，中國又何懼之有？所謂的「地獄般」制裁嚇唬不了中國，美國自己反而隨時墮入地獄。

不管怎麼說，實現兩岸統一只能靠自己，不能寄望美國支持，也不能指望通過讓利政策令台灣當局回心轉意。