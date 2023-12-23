坦言集：戰爭傷痛

以巴之戰，巴勒斯坦人民死傷人數以十萬計，且還在增加。以色列在哈馬斯10月7日的突襲中，死亡人數約1,000人，而以軍開展對加薩的戰爭，公布的以軍死亡人數只是百多人；一般輿論認為是少報，實際死亡人數可能在1,000人以上，受傷的應有數千人。

二者之數相比，以色列軍民的傷亡，數目比不上巴勒斯坦人。可是戰爭的傷害，不單止在於死亡人數，亦包括受傷人數，也包括死傷者的家人。而戰爭中僥倖不死不傷的，仍然有巨大的心理創傷，可以歷時數年、數十年以至一生。例如美軍參與越戰、阿富汗戰爭等的軍人，沒傷亡回國後也會心理創傷嚴重，自殺和抑鬱致失掉生活與家庭能力者不在少數。

以此推論，加薩、西岸佔領區的巴勒斯坦人經歷生死和親人死傷，心理的打擊，當存在於他們的餘生裏，對成長的小孩影響尤大。以色列的軍人家屬，乃至被襲城鎮村莊的平民，也同樣經歷悲苦傷痛的心理歷程，慘酷之情可能比不上巴勒斯坦人，後者受種族歧視壓迫，有幾十年之長，便是不少人的一生；但以色列人的心理創傷，影響仍大。戰爭中，任何涉及的人，不管哪一方，都深受打擊，迴避不了，也同樣地噩夢的烙印是一個人的一生、一個家庭的全部。

無論用任何理由，戰爭不人道，是應盡量迴避的。以巴之戰極殘酷，但不能諉過於哈馬斯，因為是以色列幾十年種族隔離迫害的結果，難道要巴勒斯坦人接受以國種族主義迫害，放棄故土，自我流放？帝國主義、殖民主義之下，被壓迫的民族會採流血革命尋求獨立。流血革命，因為帝國主義者、殖民者不會放棄他們奪取的土地，必然用暴力鎮壓反抗者，而巴人只是搶奪回被搶奪的祖先留下的土地。

以色列的特殊性，是它由帝國主義建立起來，用以抑壓中東的原有民族國家，從開始便是代理人。要和平地解決衝突，聯合國的「兩國方案」是政治妥協，卻可避免衝突、避免戰爭。可惜美國不願，以色列不肯，和平方案被棄，反而是以色列擴大殖民，驅逐巴人致產生出加薩之戰。即使如此，以色列還可不用屠殺來解決。以色列之敗，敗在種族主義，敗在迷信武力鎮壓。哈馬斯等是以平民之死傷來抗衡以色列的迫害，以傷害以色列平民來使以色列感受巴勒斯坦人民的歷年痛楚，以此終結戰爭。結局如何，戰爭的傷痛不止。