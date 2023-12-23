海洛英倒模製擺設空運 值3700萬拘4人

海關近日截查一批由馬來西亞空運抵港的貨物，揭發該批報稱為裝飾品的物品中，有兩件擺設疑用總值3,700萬元的海洛英倒模製成。經跟進調查後，人員先在油塘拘捕收貨男子及同行司機，繼而順藤摸瓜掩至中西區一幢住宅，拘捕懷疑涉案的一男一女。其中兩名被捕男子會被暫控販毒罪並於今日提堂。

海關根據情報分析和風險評估，於本周三查驗一票由馬來西亞到港、報稱載有裝飾品的空運貨物。關員在該批裝飾品內，檢獲約重47.1公斤懷疑海洛英，相關毒品被倒模成兩件表面抹有塗層的擺設，估計市值約3,700萬元。

表面抹有塗層 海關隨即展開監控遞送行動，在同日下午，一名男子前往油塘一物流中心的分發站準備收貨，當他完成提貨手續後，另一名客貨車司機前來協助搬貨上車，附近埋伏的關員隨即表明身份並拘捕二人。

初步調查顯示，有人安排該件貨物從油塘運往中西區，海關經部署後，再在中西區一幢住宅大廈的大堂拘捕另一男子，其後把他押返住所搜查，並在屋內檢獲一些懷疑海洛英的包裝及毒品吸食工具，同時拘捕屋內一名女子。

調查人員指出，販毒集團分工仔細鮮明，並會盡量避免親自接觸貨物或毒品，或者盡量減少接觸該些貨物的風險，藉此減低被捕機會。被捕人士中，負責收貨的25歲無業男子和住所藏有懷疑毒品包裝的32歲男保險從業員，將被暫控「販運危險藥物」罪，案件今日在觀塘裁判法院提堂；其餘的58歲貨車男司機和報稱任職文員的21歲女子，俱已獲准保釋候查。海關強調案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。