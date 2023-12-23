呃25萬財物 祈福黨3人落網

【本報訊】今年10月至12月，執法部門接獲4宗「祈福黨」騙案，4名受害人（57至71歲）分別在天水圍、屯門、青衣及上水被騙取共約25萬元財物。人員經深入調查及翻查大量閉路電視錄影片段後，於前日旺角及落馬洲，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕一男兩女（54至70歲），並檢獲一批相信為騙案所得的金器首飾。被捕男女均持雙程證來港的中國籍人士，俱已被扣留調查。

調查人員指出，疑犯分別扮演不同角色，其中一人先在街頭向受害人搭訕，訛稱家人患上重病，需尋求附近一名神醫醫治。此時，另一人佯裝路過，向同黨及受害人表示認識該名神醫，並把受害人帶到人流較少的地方與最後一名同黨見面。該名騙徒會聲稱自己為神醫子女，並與受害人傾談以博取信任，其後「裝神弄鬼」指受害人撞邪或家中有靈體，若不處理便會影響家人安全，甚至發生血光之災。

其中70歲婦賠上治療費 4名受害人不虞有詐，分別跟隨指示把貴重財物放入膠袋交予騙徒祈福，其後騙徒便會以水樽、報紙及雜物等偷龍轉鳳，並叮囑受害人返回家中始可打開包裝，當受害人驚覺受騙，3名騙徒已逃之夭夭。其中一名70歲老婦便因聽信騙徒之言，誤以為靈體導致自己患癌，最終被騙去約兩萬元金器及治療費。執法部門呼籲市民小心陌生人兜搭，切勿輕易把財物交予陌生人。