超低試做價誘上門劏客 「痛症中心」偷碌信用卡

龐博文

擅自拍攝證件編碼 騙取多位苦主數萬 詐騙手法層出不窮，網上出現多間痛症中心稱可用物理治療、氧氣治療等手法治療痛症，惟有多個事主以試做價上門後，遭受拍攝身份證、信用卡，以不明平台為事主碌卡，甚至用「大隻佬」脅迫苦主，被騙金額由3萬至9萬不等。有議員指店舖不斷更名，已營運一段時間，相信苦主眾多，亦有信用卡安全專家直言行為屬於「偷卡」，甚至涉及交易洗錢。

事主Peter稱，9月初在社交平台上看到痛症治療中心廣告，便以50元試做價預約，但開始約10分鐘，職員變開始推銷產品。他表示看到中心分店眾多，且廣告做得比較好便有意欲簽約，而實際上在他了解合約條款時，中心職員已事先拿走他的信用卡碌卡，期間不斷說話分散他注意力，付款後中心也沒有給予合約。事後他上門希望可以問清楚時，遭到「大隻佬」阻撓。

陳小姐也指，自己付款後發現難以預約，且發現治療師貨不對辦，並非由專業物理治療師負責，最後與朋友上門理論時，遭「大隻佬」趕走，他曾尋求海關、消費者委員會、小額法庭協助，但他們表示合約條例條款太簡單，沒有寫明療程，難以接受投訴。

先買後付平台收款 無登記難追討 事主Mike表示，對方並非以POS機碌卡，而是透過拍攝信用卡途徑，事主李先生也指對方拍攝其身份證、信用卡，最後發現收款平台並非該痛症中心，而是某先買後付平台，事後查冊找不到公司名字，質疑痛症中心包裝成正常公司，投訴無門。

議員葛珮帆表示，自己手中有9宗個案，苦主被騙3萬至9萬元不等，他們均經由社交平台接觸同一間中心，惟每次均以不同店舖名欺騙，分店多以試做價做招徠，在游說期間，職員表示可以報銷保險，但甚麼保險也不清不楚，甚至提出過用虛假文書買保險，職員也出現威逼手法，包括拍攝顧客正面照、住址、身份證、信用卡，在苦主未同意下先碌卡。

信用卡安全專家龐博文表示，痛症中心要求持卡人透露信用卡號碼、到期日子、持卡人姓名以及卡背面的保安編碼CVV並且記錄，而付款手法為痛症中心員工利用私人手機擅自使用持卡人信用卡進行網購，直指以上動作為典型盜取信用卡及非法儲存敏感資料行為。他又指，痛症中心所使用的流動收款機在發出信用卡收據後，收據上並冇列明痛症中心實質的商業登記名稱及進行業務的實質地址，亦有收據上只顯示收款公司是一家先買後付網絡服務公司名稱，而並非卡主購買醫療服務所提供的醫療服務公司名，事主非常可能陷入盜用信用卡和交易洗錢的情況。

至於能否追討款項，葛表示「財到光棍手一去冇回頭」，其中一間註冊公司的註冊資本只有一萬元，更難以追討。龐則稱事主可嘗試向銀行申訴，指合約與實際不同，而信用卡被拍攝，出現非法碌卡盜卡情況。