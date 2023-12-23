元朗的士情殺案 夫婦還押明年3月訊

【本報訊】元朗媽廟路於周三（20日）發生懷疑謀殺案，一名48歲男子在的士站被人用刀刺斃，兩女一男先後被捕，懷疑涉及感情糾紛。及後，涉案的持雙程證女子被落案起訴一項謀殺罪，其丈夫則被控以一項作出傾向並意圖妨礙司法公正罪，案件昨在屯門裁判法院提訊。兩名被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求把案件押後至明年3月15日再訊，兩人須還押候訊。

兩名被告分別是持雙程證的女被告劉玲玲（36歲，無業），及其丈夫潘港浩（29歲，地盤工人）。劉被控於2023年12月20日，在元朗媽廟路17號的士站謀殺男子莫偉雄（48歲）。潘則被控於同日在天水圍天晴邨晴碧樓對出花槽意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即協助劉玲玲將一把黑色摺刀棄置於花槽。

同案女友人已准保候查 事發於周三凌晨，死者在元朗與發展成情侶關係的已婚女被告消遣後，登上的士時與對方疑因感情爭執，糾纏間胸口遭連插3刀，女被告與同行姓林女友人逃去，死者送院後傷重不治。

執法人員追查後，於同日在天水圍區分別以涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」，拘捕男女被告及同行女友人，同時檢獲涉案兇刀。該名林姓女友人（27歲）已獲准保釋候查，須於明年1月中旬向執法部門報到。案件編號：TMCC 2850/2023