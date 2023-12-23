青馬橋女乘客伏男司機大腿 疑駕駛中作不雅行為
【本報訊】前日網上瘋傳3段影片，拍片者相信是一輛沿青馬大橋往機場方向行駛的貨車上之人士，事發時間相信為當晚約8時30分，片段顯示一輛沿中線行駛的私家車雖穩定前行，惟車內司機疑坐立不安，期間一直遭坐在前座的長髮女乘客「騷擾」，懷疑他們在行車期間作不雅行為，完全沒有察覺拍片者居高臨下，用鏡頭拍攝他們的一舉一動。
網民戲謔：一定係跌咗電話
其中兩段影片，顯示前座女乘客疑未扣妥安全帶，上半身趴向男司機大腿位置，而男司機則右手持軚盤，左手則按着女伴頭部，接着再按向其腰部。拍片者在車內見狀，不禁評論：「好誇張喎。」另一影片則拍到私家車在行駛途中，拍片者抱怨私家車車速太慢，並指：「嘩！好×緊張喎，係（喺）北大嶼青馬橋度，條女幫司機吹×喎。」
不少網民看畢片段，紛紛留言戲謔「一定係男司機右腳受傷，女（應該）乘客用手撳油門，一定係！」「小假，車廂裏便（面）開住燈？驚出邊（面）個鏡頭影得唔清楚？」「一定係跌咗電話，一定係」。網民各有說法，惟真正原因則不得而知。
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