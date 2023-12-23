青馬橋女乘客伏男司機大腿 疑駕駛中作不雅行為

【本報訊】前日網上瘋傳3段影片，拍片者相信是一輛沿青馬大橋往機場方向行駛的貨車上之人士，事發時間相信為當晚約8時30分，片段顯示一輛沿中線行駛的私家車雖穩定前行，惟車內司機疑坐立不安，期間一直遭坐在前座的長髮女乘客「騷擾」，懷疑他們在行車期間作不雅行為，完全沒有察覺拍片者居高臨下，用鏡頭拍攝他們的一舉一動。