挪用客戶逾3500萬服刑 官頒令師爺莊鴻石破產

【本報訊】油麻地一間律師行的「師爺」莊鴻石，於2013年至2016年間涉監守自盜，挪用逾60名客戶超過3,500萬元款項。莊於2018年在高院承認3項欺詐罪被判囚8年。香港律師會於今年7月入稟高院，向正在服刑的莊作破產呈請。案件昨於高院聆案官梁文亮席前提訊。梁官指呈請方已完成相關程序，法庭並沒有收到任何有效反對理由，故頒令莊須即時破產。

香港律師會入稟高院

呈請人為香港律師會，答辯人是莊鴻石。莊於昨日沒有到庭應訊，香港律師會亦沒有派出任何代表到庭。聆案官在與訟雙方缺席下作出頒令。據資料顯示，香港律師會的律師紀律審裁組，曾於2022年9月裁定莊於案發期間挪用客戶款項，屬可恥、不名譽及有損信譽的行為，並裁定莊於60年內不得受僱於任何律師或外地律師，以及在港或海外律師行，兼須支付審裁組費用。案件編號：HCB 3862/2023