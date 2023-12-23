東呼即應：YouTube頻道偷東方獨家圖不斷 港府懶打網賊侵權

網絡寄生蟲坐享收益 東呼即應聲討狙擊 縱容侵權行為，無異於鼓吹不勞而獲。美國Google旗下影片分享網站YouTube頻道，多次上載《東方日報》及《東網》的獨家圖片，以及盜用網頁新聞內容。東方傳媒機構（下稱「東方」）作為版權持有人，即使要求YouTube正視侵權問題、要求Google加強規管，然而YouTube同Google置若罔聞、不予理睬，相關政府部門亦大耍太極，形成網賊只要分享內容就可以坐享YouTube的廣告費，但東方就得個「做」字的不公現象。《東呼即應》不禁慨嘆「東方做，網賊盜，YouTube打喊露」！

「升旗易得道」竊東方獨家救參圖 其實東方遭到侵權，過去《蘋果日報》及其網站「壹蘋果網絡」可謂慣犯。可惜事過未有境遷，YouTube頻道的侵權亂象十分離譜，如同其平台播出的色情影像一樣，呈現愈來愈無王管、日漸失控之勢。例如在2021年，轟動一時的女嬰與菲傭被綁架案，菲傭陪同少主前往遊戲班途中，遭賊匪擄上七人車後藏參元朗一個貨櫃內，主僕事後以爛櫈墊腳，爬上貨櫃頂求救，驚動村民報警。當日東方記者第一時間趕到現場，獨家直擊「救參」驚險經過，得到第一手獨家圖片，包括女嬰被抱救出，以及驚魂未定的女傭，相關圖片在《東網》率先上載，結果遭YouTube頻道「升旗易得道」偷圖用作開版相，不但把東方的獨家圖片當成自家出品，還在沒有引述出處之下，「原汁原味」地讀出東方獨家報道內容。

「尊重知識產權」 美國言行不一 另外，去年東網曾於一日之內先後刊出「國際樞紐變孤島，航空業窮途末路」以及「男子假扮泰達幣賣家騙財80萬，潛逃6日終落網」為題的報道，然而同日有YouTube頻道竟將有關報道的網頁內容融入上載的影片當中，包裝成「晨早新聞報道」。而一個名為「娛樂放送」的YouTube頻道，被揭發自2020年5月19日設立以來，上載至少185段由《東網》製作的娛樂新聞。東方記者「搏到盡去攞料」，鐵腳、馬眼、神仙肚的採訪成果，網絡寄生蟲「唔該都冇聲」就據為己有。

諷刺的是，美國人高舉「尊重知識產權，打擊侵權行為」的同時，美國Google旗下影片分享網站YouTube頻道則多次出現東方被侵權的情況，難免令人質疑所謂「尊重知識產權」是不是講一套、做一套呢？至於奢言「網上並非法外之地」的一眾港產官僚，當有網絡侵權受害人向商經局投訴，所獲回覆是「涉事公司伺服器在美國，因此無法處理」，又指倘若涉及版權問題，應向海關投訴；如涉及私隱，應通報私隱專員公署；以及籲申訴人透過民事途徑，自行追究索償。

鑽空子避審查 淪為法外之地 對於YouTube用戶的侵權行為，律師江炳滔指出，《版權條例》528章當中有兩個不同的定義方向，分別是第一侵權及第二侵權，一般人談論知情與否，就是談論第二侵權的範圍。若果有平台拿了侵權影片，大量在香港發放給不同的瀏覽者觀看，便極有可能構成第一侵權。理大專業及持續教育學院講師陳偉強亦指，YouTube雖然有工具打擊侵權，但很多人可以鑽空子，換一個帳號或者換一個關鍵詞，就能避開審查。他認為YouTube並非沒有資源，為打擊這些侵權行為而設立能力更高的工具，反而令人覺得他們使用較低水準的工具的原因是沒有決心，導致侵權行為無日無之。

陳偉強又補充說，如果香港很多人可隨便在YouTube裏面侵權且逍遙法外，難免會淪為「法外之地」，亦有可能令商家覺得自家產品的知識產權會隨時被人盜用或侵權，自然削弱他們在香港投資的意欲。

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