棄膠2369公噸創新高 環團倡源頭末端減廢

【本報訊】環境保護署昨公布最新的「香港固體廢物監察報告」指，2022年都市固體廢物總棄置量為406萬公噸，較2021年微跌2.0%。但在港府力谷回收下，塑膠棄置量不跌反升，由2021年的每日2,331公噸，增加38公噸至2022年的2,369公噸，創有紀錄以來新高，惟廢膠回收率10年大跌14個百分點。有環保組織促請當局把握垃圾徵費時機，在源頭和末端雙管齊下減廢。

報告指2022年都市固體廢物總棄置量為406萬公噸，較2021年的415萬公噸，微跌2.0%；人均棄置量為每日1.51公斤，略低於2021年的1.53公斤。都市固體廢物中，廚餘仍佔最多，達30%；其次是廢膠及廢紙，分別佔21%及20%，三者比重與前年相若。

細看實際棄置量，三大都市固體廢物僅廚餘稍減3.9%，廢膠及廢紙的棄置量卻雙雙增加，其中廢膠增加1.6%至2,369公噸；廢紙亦增加0.4%至2,244公噸。儘管港府力谷回收，去年都市固體廢物回收率僅32%，較前年微升一個百分點，總回收量為191萬公噸。其中廢膠的總回收量僅12萬公噸，回收率僅12.3%，遠低於2013年的26.3%。

籲推生產者責任計劃 綠惜地球指，自2017至18年內地禁止進口「洋垃圾」後，香港的回收率仍未恢復，反映以往過於依賴境外的回收產能，建議港府實行生產者責任計劃。綠領行動建議港府立法禁用即棄餐具，推動租借可重用餐具系統。垃圾徵費將於下年4月實施，綠色和平促請當局盡快公布詳情；當局亦應公布垃圾徵費的減量目標，並每3個月公布數據。