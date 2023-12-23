政府小組協調 跨部門處理學童自殺

【本報訊】學童自殺問題嚴重，新任精神健康諮詢委員會主席林正財表示，政務司副司長卓永興將率領工作小組，全面研究如何更好協調跨局、跨部門合作，處理學生自殺及青少年心理健康問題，又指現代生活瞬息萬變，政策必須靈活，認為討論的角度不是誰主導協調工作，而是從政策制訂到服務實施的模式，應更頻繁地檢討，與時俱進。他又提到，學童在學校和家庭中生活時間最多，教育局和民政等部門要加強協調；不同政策局也可以從促進家庭友善關係角度進行更多研究。

林正財說，學童自殺案件的增加不能只靠政府或專業人士來解決，加上非所有學童自殺案件都與精神疾病有關，故這個問題不應過度醫療化，只注重增加醫療機構人手和服務是失焦，反而建議應擴大對社工和非專業人士的培訓，教導學生如何提供同儕支持，學校亦可在設計課程和校曆表時，為學生提供喘息和建立同儕關係的空間。

林續說，政府已在全港中學啟動三層應急機制，希望盡早辨識並轉介有需要的學生，然而許多自殺學生都是隱藏案例，沒有明顯的嚴重學業或家庭問題，因此認為同時要為學生建立一個健康的學校環境。他強調，目前的工作不是要帶走學生的學習壓力，而是幫助他們增強對抗的韌性，建議給學生培訓，教導他們辨識和處理同學的負面情緒，或請有經驗的人分享，並提供指導，效果或較專業人士更好。

倡培訓家庭醫生作防線 對於當局提倡「一人一家庭醫生」概念，本屬兒科醫生的他亦指，家庭醫生更容易與病人建立關係，又形容他們扮演着守門人和把關者的角色，若果未來家庭醫生能夠接受精神健康培訓，相信可以處理社區上較輕微的個案，建立多一道防線。他又指，醫護和社工普遍對自己的專業領域較為熟悉，專業發展範圍相對狹窄，未來有必要加強對他們的跨專業培訓，包括讓醫護人員更熟悉社會福利機構的服務，以便為病人和照顧者提供更具體、更有針對性的治療。