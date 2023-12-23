查紅山半島85屋 70間涉僭建霸地

【本報訊】早前因世紀暴雨後引發山泥傾瀉而被揭發多處僭建及霸官地的紅山半島，屋宇署及地政總署已在上月完成巡查所有臨海獨立屋，並於昨日公布調查結果，指紅山半島臨海一帶其餘85間獨立屋中，共有70間涉僭建或霸官地問題，該署正陸續發出清拆令或通知，正在審視證據和徵詢法律意見，會考慮對違規者提出檢控。另外，該署又展開聯合行動，目標鎖定屯門蟠龍半島沿海或近斜坡的獨立屋展開調查。

屋宇署及地政總署於9月22日開展大規模聯合行動，並聚焦巡查紅山半島臨海一帶其餘85間獨立屋，即早前已巡查山泥傾瀉位置的4間獨立屋以外的臨海獨立屋。當中僅得15間未有發現僭建或非法佔用政府土地；有29間獨立屋同時涉及僭建及非法佔用政府土地；40間涉及僭建；一間涉及非法佔用政府土地。

該兩個部門稱因有部分獨立屋的僭建情況需作進一步視察及搜證，最終涉及僭建的獨立屋數目將有待核實。部門正分別根據《建築物條例》和《土地（雜項條文）條例》陸續發出清拆令或通知，飭令相關業主拆除私人處所及土地上的違例建築物，及飭令相關人士拆除政府土地上的構築物及停止佔用該土地。

另鎖定屯門蟠龍半島獨立屋 紅山半島事件揭示沿海獨立屋如有僭建或非法佔用政府土地情況，會對周遭斜坡構成安全隱患和風險。政府指出，屋宇署及地政總署已在本月展開另一聯合行動，目標是屯門蟠龍半島沿海或近斜坡的獨立屋。屋宇署過去曾向該屋苑個別獨立屋發出清拆令，並向未有遵辦的業主提出檢控，但根據航拍照片所示，該屋苑內仍有其他獨立屋涉及僭建以至違規地盤平整工程和非法佔用政府土地，因此屋宇署和地政總署決定展開聯合行動。