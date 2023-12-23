網上直播終審 下月兩案試行

【本報訊】司法機構探討在法院大樓外現場直播選定的司法程序。司法機構昨日宣布，將於下月在兩宗終審法院上訴案件試行以網上視頻方式現場直播法庭程序，測試有關現場直播安排的技術可行性。司法機構提醒公眾人士不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。

公眾不得錄製使用片段 司法機構注意到並非所有司法程序均適合現場直播，而現場直播上訴程序，尤其是終審法院的聆訊，是較為合適的案件。

經考慮為確保司法公義不受損害的因素，包括訴訟各方的意見，以及防止直播內容可能被不當使用，司法機構計劃先行以兩宗終審法院上訴案件試行現場直播法庭程序。

另外，司法機構強調任何人未經法庭事先批准而記錄、編輯或轉播現場直播內容即屬藐視法庭，或以侵犯版權論。警告訊息會在終審法院網站及現場直播畫面中的滾動字幕顯示。

兩宗分別於明年1月10日及16日進行聆訊的終審法院案件，將試行現場直播，以測試固定網格視圖的兩種不同的屏幕布局。公眾人士可使用已安裝一般瀏覽器的桌上電腦或流動裝置，在終審法院網站觀看該兩宗選定終審法院案件的網上直播。