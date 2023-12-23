6人涉私了「咬耳男」 1被告再申推翻認罪

【本報訊】無業男子陳真於2019年11月在太古城中心外持刀傷人，並咬甩前區議員趙家賢耳朵。陳在施襲後疑遭人圍毆「私了」，被打受傷倒地。懷疑與「私了」事件有關的6名男子被控參與暴動。

3認罪男明年中判刑 當中3人認罪，另外3人不認罪，但審訊途中一人改為認罪，法官押後至昨日聽取4名認罪被告求情。惟該中途認罪被告又再要求改為不認罪，法官將其案件押後至明年1月8日處理。餘下3人方面，法官聽畢求情押後至明年5月22日判刑。

本案6名被告當中的張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）及鄭朗穎（25歲，文員 ）早前已承認控罪；被告徐俊傑（20歲，學生）則否認控罪，經審訊被裁定表證成立後，他則改為認罪。不過法官昨聽取4人求情前，徐的律師則稱徐申請推翻認罪，其律師亦將不再代表他。在法官多番追問後，徐稱因其代表律師給予錯誤指示他當時才會認罪，法官最終押後處理其案件，期間徐須還押。

其餘3人的代表律師求情時則指他們並非有預謀犯案，並指是本案事主先襲擊他人，被告受到現場氣氛影響，才會襲擊事主，他們均已後悔。律師指他們均希望改過並積極進修望可更生；4名被告承認暴動及有意圖而傷人罪，容另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

控罪指4人於2019年11月3日，在太古城中心2期北座西門外，與其他人參與暴動；及同日同地非法及惡意傷害陳真，意圖對其身體造成嚴重傷害。容則承認管有一支伸縮棍。另外兩名被告高縫（61歲，文員）及鍾志宏（36歲，無業），他們則否認暴動及有意圖傷人罪，經過審訊之後，控辯雙方將於明年2月8日作結案陳詞。案件編號：DCCC 329/2022