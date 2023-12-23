涉持續發布煽動內容 黎智英案無逾時檢控

明年1‧2續審聽取答辯 控方開案陳詞 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，本周一（18日）起移師西九龍法院（暫代高院）審理。控辯雙方就發布煽動刊物罪檢控期限的爭議作出陳詞。辯方力陳控方超過半年才檢控是逾時。3名法官則一致裁定控方沒有逾時檢控。本案將押後至2024年1月2日續審。屆時料會正式聽取各被告的答辯，控方亦會展開開案陳詞。

黎智英昨穿白恤衫、鮮綠色毛衣及深藍色西裝外套應訊。3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理案件。發布煽動刊物罪的檢控時限為6個月，檢控必須於時限內「開始進行」。若檢控未能在時限內開始，即屬逾時檢控。今次爭議主要在從何時開始計算檢控時限，及開始檢控的具體意思。

資料呈法庭 檢控即開始 法官在判詞中指，由於該項煽動罪是串謀控罪，屬持續罪行，因此其時限須由指稱串謀的最終日期後才開始計算；就本案而言，即2021年6月24日。當控方向西九龍裁判法院提出相關告發時，該項煽動罪的檢控已經「開始進行」，即檢控自裁判法院在2021年12月14日收到該信件時、連同該項煽動罪及有關的律政司司長同意檢控書之時已展開。法庭昨一致裁定針對各名被告的煽動罪檢控已於2021年12月14日開始進行，較2021年12月24日時限屆滿之日為早，所以有關檢控並未喪失時效，法庭具有司法管轄權就此項控罪審理各名被告。

辯方早前陳詞指，所謂「開始」檢控，意思應是被告就控罪被帶上法庭一刻。而案發時段是2019年4月1日至2021年6月24日期間。惟控方卻是在2021年12月28日，才在庭上正式加控被告有關控罪，認為控方逾時檢控，法院沒權處理。控方則表示，控罪涉及至少161則煽動內容，橫跨整個案發時段。由於這牽涉一連串犯罪行為，故屬持續犯罪。控方認為，當控方將相關資料或控罪告知法庭，檢控便開始。涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。本案預計審期80日。

前蘋果高層 將出庭頂證 本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此兩人亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在去年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，部分高層會出庭頂證黎智英。案件編號：HCCC 51/2022