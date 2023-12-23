天寒地凍 工展會食品銷情上升

【本報訊】工展會開幕約一星期，昨日是冬至，不少市民冒寒到維園購物，但人流有所下降。有參展商指開展約一星期表現不俗，但攤檔負責人曹小姐則指在工展會擺檔十多年，「真係今年仲差過舊年，更差過之前好多！」她形容比疫情期間更差，不少客人都只睇不買，「以前見到就買，唔使Sell都湧埋過嚟，依家就真係要嗌佢先嚟，同埋睇多，睇完就走。」她對餘下展期不抱期望，「新年唔敢講，但係睇個勢就比往年差。」尤其昨日冬至，生意甚至比之前更差。

一間食品公司市場部經理鄭小姐表示，今年門票價格下降，特別是晚上7時後免費入場，有助吸引人流，星期六及日可見明顯上升，甚至要排隊入場。鄭小姐認為，今年客人雖未稱得上「鬆手」，但情況亦較好，尤其近日天氣寒冷，餸菜包等食品銷情因而受惠，禮盒亦受顧客歡迎，她預期生意可較去年上升約一成。

恢復試食 揀啱先買 入場掃貨的麥先生與太太昨日再度入場，今次已是他們第二次到訪本屆工展會。上次用了數百元，昨準備了數千元前來，行了一半便買了乾果、鮑魚、臘腸等食品，麥先生表示，他們每年都會來工展會，今年最特別是恢復了試食，「臘腸嗰啲你唔試吓啲味唔知啱唔啱自己。」直言過去數年沒有試食較為失色。何太則預備了3,000元到工展會，已花費了逾千元，不過她認為工展會的食品售價僅比場外便宜一點，但未稱得上是「抵買」。至於今日冬至，她則表示未有特別準備，到工展會是辦年貨為主，至於今晚則會與子女外出用膳。