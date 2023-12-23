冬至街市人寥寥 檔販同嘆生意少

嘆市民心態改變 「依家唔係冬大過年」 昨日冬至，按傳統習俗不少家庭會聚在一起做冬。往年不少市民會到九龍城街市買餸，準備冬至當晚與家人的飯餸，但昨早九龍城街市人流顯得冷清，唯獨牛肉檔、豆品檔及菜檔等售賣火鍋配料的商戶生意較好。有雞販指今年冬至有所不同，不少人選擇外出到餐廳用膳，亦有人選擇外遊，「咁耐未去過，好多人外遊周圍去，上深圳又方便啲，街市就比較靜咗啲囉」，而預訂新鮮雞的客人少了近一半，生意比去年少約20%。

海鮮檔檔主林先生亦指，今年冬至生意人流均「麻麻」，「多數出去內地旅行吓玩吓，變咗冬至就差啲。」他指出，早10年8年，冬至當日早上8時已「忙到踢晒腳」，但今年客人不多。他預料生意較以往差20%至30%。他慨嘆市民對冬至的心態有所改變，「以前就冬大過年，依家都唔係嘅。」

菜檔檔主嬌姐則指，冬至的生意雖較平時好少少，但難以稱得上「好景」，生意較去年差亦不出奇，但剛好最好天氣寒冷，多了人吃火鍋，「做節反而麻麻，打邊爐就多」，生菜、唐蒿等銷情較好。她又指，為了遷就年輕一輩外遊，不少家庭都會提早做冬，所以冬至當日生意不會特別好。另外，她稱雖然天氣寒冷，但菜價未有因而上漲，「貴一蚊兩蚊（斤）啫，市道唔好啊，（菜價）邊夠膽起咁高先？」

市民翁先生準備了約2,000元買5人的飯餸，買了三牲來拜神，亦因應天氣買了火鍋食材。他認為，眾多食材中，牛肉價格上漲最多，每磅貴了大約10至50元，「佢新鮮貨源少，可能貴少少，都OK嘅。」他又指較喜歡一家人聚在一起做節，出面人多擠迫，不太想外出用膳。

另一市民李女士則準備了300至400元買3至4人的飯餸，她買了豬肉、菜等。她稱，見到物價有所上升，「冇辦法啦，樣樣都貴。」她又指，不少人都提早做冬，「好多都係一早做咗啦嘛，都會唔等今日喇。」

酒樓爆棚 勁賺數十萬 另有市民到酒樓慶節，倫敦大酒樓經理蘇先生表示，昨晚來貨比平時貴了20%，但只是個別菜式加價， 因為不夠員工，所以只開放該酒樓的3樓及4樓營業，但所有枱預約滿了。他指，昨晚應該有數十萬元收入，大約為2018年冬至生意額的80%。