醫健：醫健寶庫：支援關護診所 為癌症患者提供社會心理支援

儘管醫學發展為癌症治療帶來很多突破，但對於患上第3至4期癌症，或得悉癌症轉移或復發的患者及家人，內心的徬徨、焦慮、悲傷及沮喪等，都是正常的情緒反應，不少研究也顯示患者/家人在這階段的情緒一般較初期的癌症患者強烈，生活質素也受到更大影響。因此，如何應對這些情緒、避免這些情緒對自我及人際關係帶來過多的負面影響，並保持積極及找到生活的意義，都是患者/家人在這個過程中重要的生命課題。

然而，我們的成長文化及環境往往不鼓勵談論死亡或上述的情緒，導致患者常以迴避或不要多想的方法處理這些困擾，覺得這樣能讓自己保持正面及平靜。究竟這應對方法有效嗎？有學者指出，即使繼續積極投入生活，也不能避免疾病帶來的死亡意識，這就是患者在癌症擴散階段會有的「雙重意識」。存在主義學者相信，「生命與死亡」這雙重意識所帶來的張力，有可能成為絕望的根源，同時也具有深刻的意義。研究亦告訴我們，當患者獲得富同理心的社會心理諮詢治療師/輔導員給予支持，他們會願意回應及積極應對這種雙重意識，這些對話可顯著改善患者心理健康，並能助患者及家人建構更有意義的生活和關係。在服務過程中，我們看到不少患者/家人在個人的生命及家庭中經歷正面轉變及繼續成長。