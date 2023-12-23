醫管局啟動特別措施 加強化驗及門診服務

【本報訊】為應對寒冷天氣及聖誕節長假期將會構成的服務需求增加，醫院管理局昨日啟動服務需求高峰期特別措施，包括增加人手、加開及靈活調動病床等。該局預計，未來數星期，公立醫院的服務需求將會持續增加，會密切監察各項數據及情況。

醫生加密晚間周末假期巡房 醫管局發言人表示，公立醫院已採取特別措施，應對急症室及住院服務需求上升。另外，亦會加強流感及新冠病毒的化驗服務、加強資深醫生於晚間、周末及公眾假期巡房，以及支援入院、出院及轉院等各樣安排，讓病人更快得到適切的治療和盡量騰出病床接收新的病人。

近日天氣持續寒冷，流感及其他呼吸道病毒，例如新冠病毒漸趨活躍。為應對市民在長假期的求診需要及減輕急症室的服務壓力，醫管局已加強普通科門診服務，聖誕節長假期期間會有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人又呼籲，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。市民可瀏覽醫務衞生局基層醫療指南，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。同時呼籲市民及早接種流感及新冠疫苗，特別是高風險群組人士，以減低自己和家人的感染機會，並降低感染後可能引致重症甚至死亡的風險。