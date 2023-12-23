低溫播疫旺盛 求診急增兩成

長者心臟病發風險倍升 近日氣溫驟降，天氣持續寒冷。家庭醫生林永和昨日表示，近期天氣轉冷，多了約10%至20%感染流感和新冠病毒的病人求診，亦有不少求診長者因氣溫突變而引致頭暈、頭痛、手腳無力。由於天氣寒冷會令病毒傳播更旺盛、繁殖更快，他提醒市民要做好個人衞生，有需要時可戴口罩，預防病毒感染，並按時接種疫苗；市民亦要多留意年長家人，尤其獨居長者，讓他們有足夠衣物保暖，避免出現低溫症。

林永和表示，近日天氣轉冷令求診人數增加，尤其長者多因此而引起身體不適，這些長者大多本身或有慢性疾病，例如呼吸道疾病、氣管哮喘問題、關節問題等，需盡量小心避免情況惡化。但溫度急劇下跌，會造成種種健康的風險，林引述英國的研究指出，60歲以上人士若患有心臟病，突然下降的溫度會令心臟病發的風險提高至平日的兩倍，因天氣寒冷會對血壓和心臟造成負擔，會增加心血管疾病患者出現血壓高中風的風險。

此外，林永和又指出冬天天氣乾燥，病人若患有呼吸疾病例如哮喘，會增加咳嗽或致哮喘情況加劇；病人若有關節痛，天氣冷會令關節繃緊，痛症加重。

林永和特別提醒市民小心低溫症，尤其社區上有許多獨居長者，大多患有慢性疾病、自理能力不足，甚至家庭環境保暖不足，容易出現手冰腳凍、打冷震、頭暈虛浮、說話反應遲頓等問題，均屬低溫症徵狀，體溫會比平時偏低，建議長者要多飲熱飲、多穿保暖衣物。

病毒百花齊放 呼籲接種疫苗 林永和表示，雖然最新數據顯示流感及新冠感染個案未算多，但天氣寒冷亦容易令疫情加劇，因寒冷天氣會令人體鼻黏膜的抗病毒能力下降，病毒便會乘虛而入，尤其到了1、2月，病毒便會開始「百花齊放」。他建議高危人士在乘搭公共交通工具時戴上口罩，若身體不適應盡早求醫，並按時接種新冠及流感疫苗，65歲或以上長者亦考慮接種肺炎鏈球菌疫苗。新冠疫苗方面，XBB變種株疫苗有一定的優越性，但二價疫苗亦可有效預防重症，兩者分別不太大。

根據醫務衞生局數據，各項防疫接種計劃共覆蓋超過423萬名市民，而在計劃下共有153萬名市民接受免費或資助季節性流感疫苗，共涉及2.04億元。