冬日維港水上煙火 今起一連4日綻放

【本報訊】即將迎來聖誕假期，香港旅遊發展局將會以聖誕小鎮多元化限定表演及「冬日維港水上煙火」，打造「香港繽紛冬日巡禮」歡慶盛會，讓市民及旅客同度聖誕佳節。「冬日維港水上煙火」將於今日起至下周二（26日）連續4天，在晚上8時在維港上空綻放，每場水上煙火長約10分鐘，為大眾帶來多個萬紫千紅、五彩紛呈的煙火場景，更會出現帶有聖誕氣氛的限定煙火圖案。

聖誕小鎮設限定表演 「香港繽紛冬日巡禮」在西九海濱長廊舉行，4日聖誕假期間，市民旅客在到訪聖誕小鎮時，除可與高逾20米的巨型聖誕樹合影留念外，更可從黃昏起觀賞多個節日限定現場表演，例如芭蕾舞表演、合唱團表演、爵士舞表演和唱歌表演等。而聖誕小鎮亦會特別延長開放時間，由即日起至明年1月1日，開放時間為上午11時至晚上11時，歡迎市民觀賞慶節。

旅發局早前亦於水上煙火首演當天與保良局受助兒童及家庭提早過聖誕。他們先到訪聖誕小鎮欣賞巨型聖誕樹，之後又與聖誕老人見面及合照留念，最後再到附近餐廳享用晚餐，他們又即場「拆禮物」，為聖誕小鎮主題明信片填色，其中一位小朋友稱希望將上色後的明信片贈予同學，分享節日氛圍感十足的維港美景，傳遞聖誕溫暖。