男子登大帽山求救 封路搜索未尋獲

【本報訊】受強烈冬季季候風影響，本港天氣持續寒冷及乾燥，天文台連日發出寒冷天氣警告，呼籲市民小心保暖。本周四下午約3時，一名操普通話的男子冒寒在大帽山行山，在行至約700米，疑因天氣過於寒冷而未能繼續前行，並於下午約4時報案求助。執法部門接報後，聯同消防及民安隊登山通宵搜救，期間政府飛行服務隊奉召協助，至昨日仍未尋獲報案的事主。

消息指，事主報案求助時，含糊不清地僅說「大帽山、700米、道路、無法移動」的語句，跟着便告斷線。鑑於事主報案時電話沒有來電顯示，故此執法部門未能就來電背景進行調查。

市民擬賞霜被阻 失望而回 鑑於2016年大帽山結霜致路面濕滑，有大批市民被困山上，加上為方便進行搜救，執法部門遂於前晚約7時，於大帽山路荃灣路口實施封路，期間有市民乘搭的士擬登山賞霜亦被阻止，只能失望而回。至前晚深夜11時，由於天氣寒冷，以及於夜間搜救可能對人員構成危險，故消防處決定在該階段不會派人進行搜救工作，亦不會派出民安隊協助救援。

至昨日凌晨約3時，人員在屯門萬德苑外圍搜索，期間在萬德苑入口的長櫈上發現一把雨傘，以及內有口罩、樽裝水、水樽和一副太陽眼鏡的背囊，惟未能尋獲背囊的物主。搜救人員於萬德苑一帶搜索後，最終沒有發現。昨日凌晨4時許，市區氣溫僅得攝氏7至9度，大帽山更錄得攝氏1.4度低溫，天氣十分寒冷及乾燥。記者清晨時分在山腳錄得攝氏3.8度，溫度稍高於山頂，但仍感到寒氣逼人。在昨日清晨5時起，搜救行動仍在進行。