昨早最低8.6℃ 24年來最冷冬至

平安鐘7日接獲近萬求助 寒流襲港，昨日成為24年來最寒冷的冬至日！天文台表示，受到強烈冬季季候風為華南沿岸帶來寒冷及乾燥天氣影響，昨早天文台總部錄得攝氏8.6度，是入冬以來最低紀錄，亦是自1884年有紀錄以來天文台錄得的第4個最冷冬至。昨日寒氣籠罩各區，大帽山最低氣溫為攝氏零下1.6度，是該站自1996年有紀錄以來12月的第6低氣溫，大老山、昂坪均錄得攝氏2.3度的低溫。長者安居協會表示，由本月16日入冬發出首個寒冷天氣警告生效至昨晨6時，支援中心接獲近萬個求助，天文台預料聖誕日氣溫仍低，呼籲市民小心保暖。

昨日上午8時，天文台氣溫為攝氏9度，相對濕度54%，日間最高氣溫亦僅約攝氏12度，最低則只有攝氏8.6度，火災危險警告為紅色。今日氣溫料介乎攝氏9度至12度，個別新界地區料低見攝氏5度。天文台表示，本港攝氏12度或以下的寒冷天氣預料持續至聖誕節，展望周末期間及聖誕節持續寒冷，下周中期氣溫逐漸回升，12月31日除夕當日大致天晴，氣溫介乎攝氏17至22度。

除夕料回升至22℃ 嚴寒來襲，不少長者因不適求助，長者安居協會指出，由12月16日入冬首個寒冷天氣警告生效至昨晨6時，「一線通平安鐘TM」支援中心共接獲9,774宗求助個案，其中491人需要送院接受治療，送院原因主要是跌倒，心不適，暈眩及身體痛症。平安鐘支援中心平均每日接獲的求助個案，比寒冷天氣警告生效前7日多約10%。送院個案亦由首個寒冷天氣警告生效翌日（17日）起大致呈上升趨勢，最高單日升幅近30%。

協會呼籲，長者在持續寒冷天氣下，應特別注意健康及居家安全，謹記保暖，多喝暖水，穿着足夠衣物，同時保持適當運動，增強抵抗力，同時希望社會各界主動關心身邊長者，特別是獨居長者或雙老家庭，了解長者生活及健康狀況，並及時提供協助。