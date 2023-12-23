斬傷兩尼漢 3南亞青年落網

【本報訊】油麻地本周二發生傷人案，兩名分別18歲及19歲尼泊爾籍男子，在寶靈街17號官涌市政大廈天台，突遭多名同鄉斬傷頭部、背部及腳部，兇徒得逞後四散逃去。執法部門經進一步調查及情報分析後，本周四在區內以涉嫌「傷人」，拘捕一名15歲尼泊爾籍少年及兩名俱18歲的巴基斯坦籍青年，被捕人士俱持有香港身份證，並已被帶走扣留調查。

官涌市政大廈天台犯案 案發於當晚7時51分，5名南亞裔男子於油麻地寶靈街17號官涌市政大廈天台閒聊，期間6名年約20至25歲同鄉現身，當中一人持刀，揮拳及以刀襲擊其中一名18歲尼泊爾漢，他右大腿、左小腿及背部中刀浴血。一名19歲尼泊爾漢見同伴被斬，隨即上前阻止，詎料被斬傷額頭，二人負傷突圍及報案求助，逞兇者則四散逃去。

救護員接報趕至，兩名傷者經敷治包紮後，再由救護車送往伊利沙伯醫院治理。執法人員圍封現場，地上留下血漬。據悉，兩名傷者俱持香港身份證，遇襲原因有待進一步調查。