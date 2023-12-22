笑看天下：美國總統選舉變數多

美國大選將於明年11月舉行，係美國第60屆總統選舉，一般都認定係現任總統拜登與前總統特朗普之爭。然而政治一天也嫌長，拜登和特朗普都遇到棘手問題。拜登日前被國會眾議院表決通過啟動對佢嘅彈劾調查，所持理據矛頭直指拜登涉及其子亨特嘅海外商業交易。

正常推測，彈劾拜登獲通過乃不可能發生之事，皆因成功彈劾嘅門檻係至少三分之二參議員同意被告有罪，屆時總統才會被革職，改由副總統接替，之不過，目前參議院由拜登所屬民主黨控制，佔據剛好過半嘅51個席位，共和黨議席只有49個，更何況參議院議長由副總統賀錦麗兼任，佢有權「一票破局」。

不過，拜登即使避過下台一劫，其角逐連任工程難免「聲譽」受損，這將讓特朗普檢盡便宜。然而，特朗普喺民調佔先之下，忽然殺出「攔路虎」，事緣美國科羅拉多州最高法院日前以4票對3票裁定，特朗普煽動及參與2021年1月6日國會山莊暴動，根據憲法第14修正案第3條嘅叛亂條款，佢無資格參加該州明年3月5日嘅總統選舉初選。

科羅拉多州向來傾向支持民主黨，就算特朗普可參選亦勝算不高，且該州只有9張選舉人票。科羅拉多州嘅裁決唔會影響特朗普喺其他州份嘅參選資格，而特朗普陣營將向聯邦最高法院上訴。

有美國傳媒分析，科羅拉多州最高法院嘅歷史性裁決可能影響其他州份，如果其他州份嘅最高法院作出類似裁決，特朗普將很難獲得共和黨總統候選人提名。然而，目前至少有7個州因為不同原因而敗訴。最新民意調查顯示，特朗普支持率暫領先拜登兩個百分點。之不過，明年大選仲未殺入大直路，誰勝誰負睇怕仍有唔少變數。