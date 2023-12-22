自成一家：首爾外交陷入困境

風乍起，吹皺一池春水。北韓日前在短短10小時內兩度發射彈道導彈，令朝鮮半島的地緣政治風險再度升溫。相比以前，今次事件中最氣急敗壞的不是日本，而是南韓，因為南韓與美國早前剛商討聯合核戰略，北韓這次發射行動顯然是向美韓尤其是南韓傳達明確的威嚇信號。但首爾政府除了一如以往表達口頭抗議，似乎也沒有其他招數可做。

南韓是亞洲第四大經濟體，也是全球高科技和文化大國，本來在東北亞區域具有巨大影響力，可是近來外交成績卻一塌糊塗。例如釜山早前申辦2030年世博會，原本躊躇滿志，結果只獲得29票，大敗於取得119票並奪得主辦權的沙特首都利雅得，南韓總統尹錫悅被迫要為事件向國民致歉。釜山申辦失敗，加上今次北韓悍然發射導彈，背後正好折射出南韓近來奉行一面倒親美外交的失敗。

南韓位於中、日等大國之間，地理位置已先天不利。對首爾來說，最好的外交政策是保持和周邊各國友好關係，在各國之間左右逢源。但對國家安全事務缺少認知的尹錫悅上台後，竟選擇一面倒向美國，除了支持烏克蘭，又支持美國亞太聯盟，公然與中俄交惡，結果很快就搞砸了和中俄的關係。

以申辦世博會為例，中國顯然不會投給南韓，許多和中國友好的非洲國家也會跟隨中國。而美國應該也沒有為南韓拉票，否則釜山不會只有29票。總而言之，釜山這次申辦慘敗，就是尹錫悅一邊倒只看重美國的結果。

至於近日北韓發射導彈引發的朝鮮半島危機，本來中國在事件中能扮演一定的積極角色，起碼可為事件斡旋和降溫，現在北京當然樂於袖手旁觀。尹錫悅近來的外交陷入困境，完全是咎由自取。