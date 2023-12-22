龍吟虎嘯：小槓桿撬動大格局

巴以戰爭正在朝着擴大化方向發展，也門胡塞武裝為了支持巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，牽制以色列，在國際要害水道——紅海採取打擊行動，出動無人機、導彈打擊封鎖與以色列貨運有關的商船。這對世界航運特別是歐洲、中東地區有重大影響，對以色列有「卡脖子」影響，美國及歐洲作出強烈反應，美國、英國、法國、意大利、荷蘭、西班牙、挪威、加拿大、巴林、塞舌爾等10個國家組成「聯合艦隊」，聲稱要保衞商船自由安全通過紅海。

胡塞武裝則聲稱，他們在紅海的行動，只是為了打擊以色列，不是「要展示武力或挑戰任何人」。事實上，胡塞武裝用導彈、無人機遠程、精準打擊和以色列有關的商船，美國、歐洲的「聯合艦隊」能夠起到多少護航作用呢？胡塞武裝又不是海盜，不會跳上商船「殺人越貨」，胡塞武裝只能通過空中打擊商船，打得中打不中都已造成了「國際商船」不敢冒險走紅海，美歐「聯合艦隊」有個屁用？他們連胡塞武裝一根毛都見不到，「國際商船」也不能跟在他們的屁股後面「自由航行、安全航行」，紅海照樣「不通」，歐洲的困境、以色列的困境不是如故嗎？

除非「聯合艦隊」殺到也門，徹底剿滅胡塞武裝，讓他們再沒機會發射導彈、出動無人機，紅海可通、自由航行可行也。然而，這樣做災禍更大，胡塞武裝背後的伊朗會出手，伊朗背後的俄羅斯不會坐視不理，巴以戰爭會升級為中東之戰、歐洲之戰，時下已經焦頭爛額的美國和歐洲玩得起嗎？打得贏嗎？對山姆大叔來說，俄烏之戰怎麼辦？朝鮮半島、東海、台海、南海的「大國博弈」怎麼辦？

也門胡塞武裝的「封鎖紅海」、「打擊以色列貨運」之舉看似動作不大，看似只是小小的戰術動作，其實可以是一個小槓桿撬動整個世界戰略大局。拜登如果還沒有老糊塗，就應利用這件事「搞掂」以色列而不是幫助以色列。