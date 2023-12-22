65歲司機貨Van內昏迷不治

【本報訊】昨日清晨約6時，執法人員巡經長沙灣荔盈街近凱旭閣對開，發現一輛停泊於雙黃線的客貨車，司機疑在車內昏迷。

救護員接報趕至，即場替姓袁（65歲）事主急救並由救護車送院搶救，惜最後被證實不治。執法人員已設法聯絡事主家屬，了解事主生前健康狀況，至於其死因則有待驗屍後確定。