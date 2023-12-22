12月22日(五)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月22日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
65歲司機貨Van內昏迷不治
涉事客貨車停泊於路邊雙黃線。（張開裕攝）
【本報訊】昨日清晨約6時，執法人員巡經長沙灣荔盈街近凱旭閣對開，發現一輛停泊於雙黃線的客貨車，司機疑在車內昏迷。
救護員接報趕至，即場替姓袁（65歲）事主急救並由救護車送院搶救，惜最後被證實不治。執法人員已設法聯絡事主家屬，了解事主生前健康狀況，至於其死因則有待驗屍後確定。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231222-1222_00176_284/65歲司機貨Van內昏迷不治
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc