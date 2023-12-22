兩男駕乘鐵騎逃捕 揭為失車

【本報訊】昨日早上約8時，執法人員發現兩名形迹可疑男子，駕乘一輛電單車在黃大仙東頭邨的轉右行車線違例直行，人員上前截查時，司機未予理會加速逃走，在駛至東頭邨多層停車場對開迴旋處，司機丟下乘客後棄車逃遁。人員經進一步調查後，發現該電單車為一輛報失車輛，行車證和底盤號碼與車牌不符，懷疑該名男乘客涉嫌偷車及偽造虛假文書，遂把他拘捕帶走，並追緝在逃司機。

據了解，電單車的原主黎先生，在3年多前以4萬多元購入該車代步，他在本月1日把座駕停泊於秀茂坪邨停車場外，5日後發現被盜去遂報案求助。黎先生接獲通知後前來認領失車，他指本來已「打定輸數」，以為電單車會被拆散變賣零件，惟透過人員口中得知，相信有人偷車「送外賣」。

原主已購新車 愁處置兩座駕 黎先生無奈稱，近日已經另購一輛電單車，並且原定於昨日取車，未料舊車會失而復得，現在兩車在手，他要煩惱如何處置。另外，被盜電單車並無安裝防盜設施而令賊人有機可乘，他會吸取教訓替新車加強防盜。