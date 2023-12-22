巴士輾腳 6旬漢血肉模糊 媳婦急網上求援

大 埔：男子遭巴士撞傷倒臥車旁。

重創面臨截肢 籲目擊者提供消息 前晚一名中年男子，途經大埔中心巴士總站時遭一輛九巴撞倒，其左腳更疑被輾過重創。有親屬事後在網上呼籲目擊者提供消息，又或能夠取得「天眼」等片段，以助釐清事件經過，並指其家翁會面臨截肢手術。九巴證實上述意外並會配合調查，涉事車長已被停職。另同日早上元朗一名老婦騎乘單車，右轉時遭對頭線一輛私家車撞倒，有車Cam拍下事發一刻，意外原因有待調查。

前晚9時許，一名姓吳（60歲）男子途經大埔安埔路大埔中心巴士總站期間，遭一輛疑駛回總站的74X雙層九巴左車頭撞倒，吳男左腳更疑被輾過受傷淌血，有途人目睹發生意外，隨即協助報案並施救。救護員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車把他送院救治。執法人員接報到場，姓丁（56歲）巴士司機在場助查。

其後，一名相信是事主的女親屬，於當日深夜在網上發貼「求救」，指其家翁於晚上9時許，在大埔中心巴士總站被巴士輾過左腳致血肉模糊。她呼籲目擊者或有拍下事發經過的市民向她提供消息，以助了解事發經過。她續稱，其家翁會面臨截肢手術，並感激其中一名男子在場照顧其家翁，指他的舉動安慰了她及其家人。

九巴回覆表示，前晚9時許，九巴一輛74X巴士駛至大埔中心巴士總站時與一名途人發生意外，九巴已即時派員到醫院慰問傷者；涉事車長已被暫停駕駛職務，九巴會配合執法部門調查。

70歲單車婦「攝車罅」捱撞 另外，前日早上7時許，一名70歲老婦騎乘單車駛至元朗德業街2至6號對開，與一輛私家車發生碰撞，單車婦受傷倒地，經救護員初步治理後拒絕送院。執法人員已就事故展開調查，不排除有人不依交通規例肇禍。

事發後，有網民分享一段影片，顯示時間為前日早上7時36分，一名女子騎乘單車沿宏業西街行駛，至德業街時擬從巴士尾右轉入康業街，遂揮右手示意尾隨巴士的私家車讓路，司機見狀煞車慢駛，讓單車婦橫過駛入康業街。適時，對頭線一輛私家車駛至，司機疑被巴士遮擋視線，未及留意有單車駛出，懷疑收掣不及下撞倒單車婦，單車婦捱撞後倒臥私家車車頭，影片至此結束。

元 朗：單車婦轉彎遭私家車撞倒（箭嘴示）。