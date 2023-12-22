搗酒店賣淫集團 11男女就逮

【本報訊】東區執法部門早前根據線報及經調查後，於本周三（12月20日）下午採取代號「澤風」行動，突擊搜查北角區一間酒店，並以涉嫌「控制賣淫」及「依靠他人賣淫收入維生」，拘捕4名賣淫集團的骨幹成員（26至49歲），當中包括一名泰籍漢和3名本地男子；另以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕3名泰籍及4名內地女子（26至42歲）。

每月營業額達30萬 行動中，人員檢獲約7.5萬元現金，以及漱口水、避孕套、潤滑劑和一次性毛巾等與性工作有關的物品，全部被捕人士被帶走調查。

初步調查顯示，涉案集團利用網上社交平台，指示相關泰籍及內地女子預訂酒店房間，並且持旅遊簽證來港；另一方面則透過即時通訊軟件，以性感照片及片段招徠顧客，安排他們上房進行性交易。集團骨幹成員會向性工作者提供日用品、一次性毛巾和避孕套，以及上門收取犯罪得益，然後以五五分帳形式向性工作者抽取佣金。根據調查，該集團已活躍至少3個月，估計每月營業額多達30萬元。