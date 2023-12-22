掃7間侵權卡拉OK派對房 4主持被捕

【本報訊】海關近期發現有派對房間在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用，經情報分析及深入調查後鎖定多間派對房間，並在版權持有人協助下，於本月5日至20日採取代號「喜鵲」行動，突擊搜查7間位於觀塘、屯門、荔枝角及葵涌的派對房間，檢獲7套用作播放侵權卡拉OK歌曲的播放機、一台載有盜版電子遊戲的遊戲機及一批影音器材，估計市值約15萬元。經初步點算，相信該批卡拉OK播放機共載有超過20萬首懷疑侵權歌曲。行動中，3男兩女（25至41歲）包括4名場所負責人和一名店員，涉嫌違反《版權條例》被捕，他們其後獲准保釋候查。

自助式營運 涉逾20萬首歌 調查人員表示，涉案派對房間俱利用社交平台宣傳和推廣業務，房間每小時收費200至500元不等，當中已包括使用場地的卡啦OK和遊戲機等設施。而經營該些場所的負責人警覺性高，他們回應顧客問題時，只會告知派對房間的所屬區域，直至顧客支付全數金額和使用場地當日，始肯透露詳細地址。另外，關員留意到大部分派對房間是以自助形式營運，經營者只會向顧客提供大門密碼，房間內並無派駐任何負責人或職員，相信部分派對房間企圖利用此種手法逃避執法行動。

根據《版權條例》，任何人在未得到版權持有人的特許下，為任何貿易或業務目的，又或在任何貿易或業務過程中，管有侵犯版權複製品，以期使任何人可以使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判就每件侵犯物品罰款5萬元，以及監禁4年。