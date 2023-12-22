大麻花輪胎加國運港 檢5200萬貨拘3漢

不斷拒絕收貨惹疑 毒藏中空位置 香港海關早前揀選及檢查一個來自加拿大的海運貨櫃，發現櫃內載運的部分車胎X光影像可疑，經逐一查驗後，結果在相關車胎內部的中空位置，檢獲總值逾5,200萬的懷疑大麻花。海關隨即採取監控遞送行動，先後拘捕3名男子，行動中，關員留意到收貨人不斷借故拒絕或延遲收貨，懷疑有人藉此閒置貨物，待尋獲合適買家始作「霰彈槍」式散貨。調查仍在進行，不排除稍後有更多人被捕。

貨櫃無紀錄 登記資料不符 上月21日，海關港口及海域科根據風險評估及情報分析，鎖定一個由加拿大抵港、報稱載運汽車輪胎的20呎長海運貨櫃。根據貨物資料，寄運貨物的公司沒有海運紀錄，而收貨人是一間本地公司，但其報稱的地址與商業登記資料不符。基於上述原因，關員認為該貨櫃可疑，故決定扣留貨櫃檢驗。

疑拖延時間 物色買家散貨 當日早上，關員在青衣驗貨場開櫃檢查，發現貨櫃內有8板貨物，總共96個車胎。人員用X光機逐一檢查車胎，察覺部分輪胎的影像可疑，遂拆開車胎包裝作深入觀察，結果揭發其中73個車胎內部的中空位置，藏有多包用膠袋包裹的可疑草本植物，經快速毒品測試後相信為大麻花，其數量多達228公斤，料市值超過5,200萬元。

海關毒品調查科接手跟進，並且展開監控遞送行動，於同日拘捕一名65歲男司機及一名58歲物流公司男負責人。至本月6日，一名47歲男司機準備到貨倉收貨時，再被預先埋伏的關員拘捕。調查人員表示，整個監控遞送過程中，收貨人多次以不同理由及藉口拒絕或延遲收貨，而且不斷更改儲存地點，懷疑是企圖拖延時間，直至物色到本地買家，始用「霰彈槍」形式散貨，從而減低風險。被捕人士暫准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有進一步拘捕行動。