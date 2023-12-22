認串騙2840萬 2時任銀行經理 擬頂證同案3被告

【本報訊】兩名前銀行經理涉嫌和自僱財務顧問等人，串謀4名外籍人士，訛稱該銀行代表數間聲稱參與非洲投資項目的公司，持有最少33億歐元（折合約255億港元）資產；並透過虛假的銀行文件，詐騙多名日本投資者向涉案公司投資逾4億日圓（折合約2,840萬港元）。其中兩男昨在區域法院承認共4項串謀詐騙罪。庭上透露，他們擬在審訊中頂證同案其他被告。法官押後至同案被告審結後才判刑，准兩人保釋至2024年8月22日再提訊。

押至明年下半年始判刑 昨日認罪的兩名被告是同為34歲的胡文浩及陳德政，他們承認3項串謀詐騙罪；胡另承認一項串謀詐騙罪。案發時均是渣打銀行前客戶經理。

同案另外3名被告為35歲梁浩賢、48歲羅文輝及53歲甘潔貞，其中梁案發時是渣打銀行前客戶經理，羅是自僱財務顧問，甘為ADF Capital Limited經理，3人均不認罪，排期2024年6月4日作非公開審前覆核，7月2日正式開審，預計審期15日。庭上透露，胡文浩及陳德政擬在審訊中作證人，頂證3名不認罪的被告。

針對兩名認罪被告的同意案情指，2015年10月至2016年4月，胡文浩及陳德政未經授權，簽署看來是渣打發出的文件，表示渣打代表不同外籍人士持有總值33億歐元（折合約282億港元）資產；以及ADF Capital Limited在渣打擁有15億美元（117億港元）資產，聲稱資金可用於非洲多個投資項目。其後兩名被告又藉使用虛假資金證明書及公司退款承兌票據詐騙21名投資者，大部分均為日本人，涉及款項逾4億日圓（約2,840萬港元）。案件編號：DCCC 175/2022