總督察涉呃超時津貼 明年7‧23開審

現已退休 准40萬保釋 警隊一名現已退休的總督察被指在2019年在職時，於反對修訂《逃犯條例》風波期間涉嫌使用虛假文書，以詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬元。他被控一項在公職中行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，案件昨在沙田裁判法院再提訊。辯方表明被告將會不認罪，裁判官將案定於明年4月12日先作預審，並定於明年7月23日開審，預計審訊4天，候審期間被告續准保釋。

涉款4.6萬 表明將不認罪 涉案56歲男被告葉春榮，報稱退休人士，退休前任職警隊總督察。辯方指已收到大部分文件的英文譯本，仍有部分被告錄影會面紀錄的英文譯本，將於本月底收到。辯方表明被告將不認罪，並主要爭拗在緊急及特殊情況下，需否先獲得上級批准才可發津貼。

另外辯方亦申請被告在保釋期間，可到內地處理其內地單位之事宜。法官最終批准被告以20萬元作現金保釋，及其妻以20萬元現金作人事擔保，並准許離港。

被告被控一項在公職中行為失當罪，控罪指他於2019年8月7日與8月23日之間，身為香港警務處人員，在執行公職期間或在與其公職有關的情況下，促使向香港警務處提交虛假的申請，即指他合乎資格申領因參與「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼；需要工作執行「踏浪者」行動有關職務；及因此而向香港警務處提交上述的虛假申請以用作處理及批核。

被告另外被控7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，控罪指他於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日、23日，於上述7天意圖欺騙其主事人，即香港警務處，而使用一份對其主事人有利害關係的文件，即一份申領於上述7天的逾時工作，以及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附有一份在要項上載有虛假，錯誤或欠妥的陳述，即被告葉春榮如申領所述逾時工作，及該代理人明知是意圖用以誤導香港警務處。案件編號：STCC 1716/2023