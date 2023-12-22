UIM E1電動賽艇世界錦標 連續3度在港辦總決賽

【本報訊】全球首個UIM E1電動賽艇世界錦標賽（E1）將於2024至2026年，連續3個賽季在香港舉辦總決賽—「E1香港大獎賽」。香港旅遊發展局表示，香港將會是首季UIM E1電動賽艇世界錦標賽唯一舉辦這項賽事的東亞城市，約10支賽艇隊伍在完成歐洲及中東等6個分站的大獎賽後，將於2024年11月9日至10日雲集香港，參與總決賽，預料可吸引數以千計來自世界各地的觀眾來港，親身觀賞電動賽艇在維多利亞港標誌性的天際線前飆速比併。

明年11月維港決戰 首季UIM E1電動賽艇世界錦標賽將於2024年在全球共7個分站舉行賽事，並將於香港舉辦總決賽，而另外6個舉辦分站賽事的城市分別為沙特阿拉伯吉達、意大利威尼斯、西班牙巴努斯港、瑞士日內瓦、摩納哥和荷蘭鹿特丹。約10支賽艇隊伍、共20名男、女子賽艇手，將於多個國際著名城市掌舵E1電動賽艇，在狹窄而充滿挑戰的賽道上飛馳競逐。

旅發局指，E1是全世界首個及唯一一項獲國際摩托艇聯合會（UIM）認可的全電動賽艇錦標賽，冀透過以電動科技，打造刺激的水上競賽平台，提升國際對可持續發展的關注。錦標賽由2023-24年度《財政預算案》預留的撥款所資助，用於支持非常吸引旅客和極具旅遊宣傳效果的大型盛事在港舉辦。