北上旅巴走私780萬元燕窩及藥物

【本報訊】踏入年尾，鑑於內地對於貴價品需求殷切，海關深圳灣旅客組遂加強對北上跨境直通巴的截查，防止有人趁機走私。在本周三，關員根據風險評估，截查一輛準備前往廣東肇慶的出境旅遊巴，當時車上所有旅客已攜個人行李落車，準備到深圳灣管制站旅檢大樓辦理離境及清關手續，關員隨即對該旅遊巴作全面搜查，察覺車內走廊位置有3塊可以揭開、連接維修汽車零件空間的地板，其中一塊地板的螺絲位有被扭動過的痕迹，而且比其他兩塊乾淨；加上52歲男司機神色慌張，對提問支吾以對，認為情況非常可疑。

包括標靶藥痛風藥 司機被控 關員搜查司機的個人行李，從其背囊搜出兩個可以打開車內地板的螺絲批，經深入檢查後，發現地板下有一個兩米半長、兩米闊及半米高的維修空間，內藏約150公斤燕窩及710盒藥物，估計市值約780萬元。據悉，該批藥物包括治癌標靶藥、痛風藥等，涉事司機已被控「企圖輸出未列艙單貨物」、「未根據並按照出口許可證的規定企圖輸出禁運物品」、「管有毒藥表第1部所列任何毒藥」和「管有抗生素」，案件今日在屯門裁判法院提堂。

海關指出，隨着疫情過去，陸路口岸陸續恢復通關，不法分子利用不同走私方式，企圖躲避海關偵查，增加人員的執法難度。本案利用旅遊巴作為掩飾，並且費盡心思以車內的維修空間收藏懷疑走私貨，惟最終仍然難逃法眼。人員補充，藥劑製品在內地及香港不論進出口均受管制，不法分子難以取得相關許可證，相信是進行走私的一大主因，而今次亦是自通關復常以來，涉及旅遊巴的走私案中貨值最高的案件。