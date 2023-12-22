詐騙短訊多 附超連結須留神

【本報訊】通訊事務管理局辦公室將於下周四（28日）起推出「短訊發送人登記制」，並率先於電訊業實施，協助市民識別短訊發送人的身份，提防短訊詐騙。通訊辦助理總監湛兆仁昨稱，不少詐騙案件涉及假冒營辦商，若用戶收到名稱有「#」號開首的電訊商短訊，代表獲得認證，惟有關安排不適用於可直接回覆短訊，呼籲市民提高警覺。而銀行業正進行測試，料可在明年首季參與計劃。

根據登記制，「已獲認證的發送人」會使用以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」，向本地流動服務用戶發送短訊。湛兆仁出席電台節目時表示，「#」號一定是在發送人名稱開首，若「#」號在其他位置，一定是假帳戶，「#」號亦不會出現在內容。他呼籲市民遇到沒有「#」號的手機短訊應提高警覺。

湛補充，電訊商有時會發短訊要求用戶回覆，該類短訊因為「技術上障礙」，只能以號碼開首的名稱發送，而不能用「#」號。被問到做法會否令用戶混淆，湛稱這類短訊一般會需要用戶以1、2或Y等回覆。而根據以往經驗，很多時涉及詐騙的短訊會附有超連結，並要用戶點擊後輸入不同個人資料，不會要求用戶如此回覆。