市區今僅8℃ 新界更冷

【本報訊】今日是「冬至」，凜冬將至！天文台昨日發出特別天氣提示，指受強烈冬季季候風影響，本港未來數天氣溫將持續偏低，今早市區最低氣溫約攝氏8度左右，而且新界天氣嚴寒，普遍低兩三度，由於風勢頗大，風寒效應顯著，體感溫度會較實際氣溫低。寒冷天氣警告現正生效，本港高地可能會結冰，天文台提醒市民、駕駛人士及騎單車者，需提防路滑帶來的危險。

天文台昨早一度錄得攝氏9.8度，屬入冬以來最低溫，不過根據分區天氣預報，全港今日上午最低溫跌至攝氏8度或以下，新界多區更低見攝氏6度或以下，其中上水、大埔、石崗及流浮山最低至攝氏5度，而打鼓嶺在今早更只有攝氏3度，市民外出記得着多件厚褸禦寒！

未來數日續低溫乾燥 冬季季候風會在未來數日持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥天氣，下周初該區天色大致晴朗。隨着季候風緩和，下周中期氣溫稍為回升。9天天氣預報顯示，今日起至下周一（25日）聖誕節當日，一連4天寒冷，氣溫介乎攝氏8至18度，期間大致多雲及乾燥；隨後在下周二（26日）拆禮物日起的5天將逐漸回暖，介乎攝氏14至21度，大致多雲，日間部分時間天色明朗及乾燥。