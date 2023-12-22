市民自製長假外遊 冬至酒樓生意愁

訂枱僅達疫前一半 選購套餐較手緊 冬至在寒風中來臨，傳統有謂「冬大過年」，不少市民仍會一家人共聚晚餐「做冬」，但下周一便是聖誕節，連同明日的周末，部分「打工仔」已自製長假外遊，令「做冬」行情受到衝擊，有本地酒樓表示，今日冬至的生意只回復疫情前約一半，相信與經濟差，外遊與市民生活習慣改變有關。旅遊業議會則估計，聖誕前後會有1,400個旅行團出發，約為疫情前約70%。

過去數年的冬至均受新冠疫情影響，酒樓「做冬」生意大減。今日迎來疫後首個冬至，但酒樓業界仍指訂枱情況與疫情期間相若，香港餐務管理協會主席、經營彩龍皇宮大酒樓的梁振華向本報表示，今晚首輪訂枱雖已爆滿，但8時後的「尾輪」甚少人預訂，並沒回復疫情前「兩輪坐滿」的盛況，而客人今年亦似較為「手緊」，大多只揀選較實惠、約3,500元的套餐。

梁振華坦言，現時經濟環境欠佳，今年冬至貼近聖誕節假期，令部分港人已經請假離港外遊，或者要慳錢去旅行而減少消費，「做咗冬就算」。他期望隨着經環境改善，團年飯的生意會有所改善。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦指，冬至訂座雖然「一早已爆咗」，但事實上酒樓所有樓層未有全開，只會開約一半的位置，亦未有準備過多食材，預料只會做到疫情前約一半的生意。

料1400旅團出境 冬至過後便是聖誕節，連同周末，市民可以連放4日假。旅遊業議會估計，屆時會有約1,400個出境旅行團，回復至疫情前約70%，當中較多旅行團出發至日本、南韓、北歐。不過，旅議會指受到航運力仍未全面回復，往返日本、歐洲的機位仍然緊張，機票等較平日貴約10%。

主營日本團的東瀛遊執行董事禤國全表示，雖然現時日圓便宜，但是酒店房價反而較貴，令聖誕團無可避免要加價，但客人的反應仍熱烈。禤期望，明年第三季、第四季的航運力能夠回到疫情的水平，使到機票價錢回調，令到更多基層客人能夠出遊。