西隧收錯錢 營辦商須本周內交報告

【本報訊】三隧分時段收費方案於本周日（17日）實施，翌日西隧出現收費系統出錯，政府日前表示懷疑有人干預系統，指屬「人為問題」，執法部門將主動介入調查。運輸署署長李頌恩昨日表示，前日已召見服務營辦商嚴正表達不滿，訓示及要求全面調查，要作出徹底跟進，並於本周內交報告，她指按服務商初步提交的資料是涉及內部人為失誤，具體情況仍需等待調查報告。李又稱因預期短時間內不需要更改收費表，已經指令服務商暫停系統內更改收費表的功能，以加強保障。

李頌恩指出，在周一首個工作天整體過海交通暢順，西隧車流上升14%，紅隧和東隧車流分別下降14%和9%。而繁忙時間紅隧和東隧車龍縮減約0.5至1公里，又留意到紅隧非繁忙時間出現車龍的時間較少。不過她亦指現時部分學校已開始休假，亦有港人外遊，需要觀察更長時間才看到市民出行習慣是否有調整。

香港仔隧道後日起實施易通行 而香港仔隧道下周日（24日）凌晨5時起會實施易通行收費，所有人手收費亭及快易通車道將會取消，駕駛者可直接駛過收費廣場。當日凌晨1時起會分階段實施臨時交通安排，4時至5時隧道來回方向會全線封閉一小時進行工程，4條通宵專營巴士路線N72、N90、N170及N171號線，以及3條港島通宵專線小巴路線N4A、N4C及N40需改道。

而易通行實施後，香港仔往灣仔方向收費廣場行車線由6條減至3條，駕駛人士須要靠左進入隧道，經過收費亭後會再收窄至兩條行車線。而往香港仔方向的行車線亦由5條減至3條，經過收費廣場後行車線數量則保持不變。