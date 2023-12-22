12港人蛇 鄧棨然擬認藏汽油彈

【本報訊】12名香港人蛇於2020年8月乘船企圖偷渡到台灣，途中被內地海警拘捕，11人已先後由內地移交香港。餘下的鄧棨然，因組織他人偷越邊境罪成，於內地被判監3年。刑滿出獄後，鄧由內地當局移交予香港執法部門。他昨再被押解往區域法院，就原面對的藏汽油彈案，及因潛逃而加控妨礙司法公正案應訊。庭上透露，鄧棨然將就藏汽油彈案承認交替控罪，排期明年1月22日正式聽取答辯；至於妨礙司法公正案，則押後到明年1月24日再訊。期間被告續還押。

被告鄧棨然，34歲，涉嫌在2019年於灣仔單位藏汽油彈而遭起訴，他之後獲法庭批准保釋外出，期間涉嫌偷渡到台灣，結果被內地海警截獲拘捕，並於內地被判監3年。

妨礙司法案 下月再訊 在藏汽油彈案中，他被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控方昨指，控辯雙方已達成認罪協商，被告將承認交替控罪，該控罪指他於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。至於串謀意圖危害生命而縱火罪則會存檔法庭。

就妨礙司法公正案，辯方昨日申請押後，以便審閱文件及提供法律意見予被告。法官遂將此案件押後至明年1月24日再訊。案件編號：DCCC 323/2020、DCCC 1236/2023