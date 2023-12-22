重質不重量新定位 航運業靠服務突圍

貨櫃吞吐數目 回復世界第一渺茫 航運業曾是本港主要經濟支柱，但近年香港的貨運中轉樞紐地位急降，2022年貨櫃吞吐量更跌至全球第9，今年隨時跌出十大之列。政府日前發表《海運及港口發展策略行動綱領》，圖從船舶及專業服務等方面突圍，不過，香港付貨人委員會主席林宣武昨日坦言，世界生產基地已經轉移，香港欲將港口吞吐量回復至世界第一的機會很渺茫，他認為香港的航運業發展只能「重質」，而非「重量」。運輸及物流局局長林世雄昨亦辯稱「吞吐量不是海運事業的唯一指標」，香港仍有自身優勢。

林宣武昨日表示，受到地緣政治影響，部分原有生產基地已經轉移，如近年很多生產商不再在南中國設廠，改往東盟、印度或非洲設置生產線。

當局死撐吞吐量非唯一指標 他的說法與中美貿易戰打響後，美國對中國生產甚至香港製造的貨品層層設關卡有關，不少從事加工的公司陸續將生產線由中國遷往越南、印尼等地，內地出口量下跌，間接影響經香港轉口的貨運需求。林又稱，大灣區內的碼頭有不同分工，對本港亦帶來競爭壓力，直言香港的港口吞吐量要回復至世界第一的機會很渺茫。

林世雄則在一個電台節目表示，政府推出綱領，是有願景將香港的吞吐量及排名回升，他承認本港港口設施有自動化不足及成本高的弱點，但亦有包括國際聯繫強，司法制度用普通法，稅制簡單等優勢，而且香港是自由港，貨物資金人才和資訊流通較佳。

他認為，貨櫃吞吐量不是海運事業的唯一指標，還要考慮船舶的管理、租用、經紀、代理、海事保險、法律、仲裁等，他期望本港在這方面再加強。他表示，希望擴大海運商業群，提供活躍、蓬勃和多元化的海事服務，而目前本港跟海運和港口相關的公司約有1,100家。

至於推動綠色港口方面，林世雄表示，屬過渡性的提供液化天然氣，明年會有定案，如何加注新一代綠色能源例如甲醇、氫，明年亦會提供路線圖。