解僱風波 段崇智撰文感謝吳樹培

吳樹培

【本報訊】香港中文大學校董會上周三（13日）以「失去信心」為由，以現金代替通知期即時解僱副校長（行政）兼秘書長吳樹培。事隔一星期，校長段崇智在前日（20日）出版的最新一期《走進中大》的「校長的話」專欄中感謝吳樹培，指在中文大學服務了16年的吳樹培於上星期離任，提到他在加入中大前在英國和香港的高等教育界擁有非常豐富的工作經驗等，感謝吳樹培多年來對中大的貢獻，並祝願他未來一切順利。

除了今次在專欄撰文外，早前亦有報道指段崇智上周五出席校內活動致詞時，亦感謝吳樹培服務中大、貢獻良多，據報，段在致詞期間停頓飲泣15至20秒。他的表現與校董會的決定如各走極端。

趙偉仁將接任中大醫學院院長 另外，中文大學昨日宣布，校董會通過委任中大醫學院外科學系教授趙偉仁為新任醫學院院長，任期由2024年2月1日開始，接替出任院長逾10年的陳家亮。趙偉仁表示感謝陳家亮過去10年領導的成果，將秉承優秀成果繼續在醫學教育方面不斷求進，栽培新一代才德兼備的醫護人員，並繼續在醫學科研的領域上追求突破，造福人類健康。

趙偉仁於1994年畢業於中大醫學院，為第九屆醫科畢業生，於2001年成為香港醫學專科學院院士，愛丁堡皇家外科醫學院院士，並於2009年獲得香港中文大學醫學博士學位。

而趙於2005年加入中大醫學院外科學系，現任中大醫學院外科學系上消化道外科及代謝外科教授及主任，同時為醫學院副院長（外務）、InnoHK醫療機械人創新技術中心主任、中大消化疾病研究所內鏡中心總監，及香港中文大學周毓浩創新醫學技術中心主任。中大遴選委員會今年1月起全球招聘院長，經全面考慮來自世界各地的提名和申請後，一致推薦趙偉仁為最適合人選，並由校長向校董會推薦出任院長。