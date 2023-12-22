留意學生精神健康 教局：多點關心已足夠

初中版資源套下學期出爐 勿只追課業進度 近期學童自殺個案上升，情況引起社會關注。教育局於上月起陸續推出適合不同班級的《精神健康素養資源套》，又鼓勵學校舉辦「精神健康日」。該局首席助理秘書長何慕琪表示，希望學生透過《精神健康素養資源套》認識精神健康，減少負面標籤效應，以及在有需要時尋求協助，而初中版的《精神健康素養資源套》最快下學期推出。至於現時「三層應急機制」未涵蓋小學或大專院校，何慕琪解釋新學年起學童輕生個案絕大部分涉及中學生，會優先處理較危急的個案，所以較着重中學方面的保護網。

何慕琪又承認留意到教師或在疫情後擔心學生未能跟上進度，出現追進度的情況。她認為教師及學生雙方都需要時間適應，提醒學校應優先考慮學生精神健康，不應只關注課業問題。她又指教師關注學生的精神健康毋須大費周章，反而在平日上課時增加互動的元素、在班主任課期間多了解學生的情況。她認為多一些關心和關懷已經足夠，她建議教師可以舉辦生日會和班際活動等，以增強師生、學生之間的聯繫。

憂被標籤 青少年較少求助 教育局教育心理學家陳惠敏表示，無論本地或世界各地都發現青少年較少求助，相信其中一個原因是因為華人社會可能涉及面子問題，有家長未必想讓子女到精神科跟進。她指自殺個案或涉低估情況嚴重性，亦不清楚求助的途徑，以及擔心標籤效應、被歧視等，都令他們不想求助。她認為，如果學校建構好保護網，當學生有需要時，會懂得尋求協助。

棉紡會中學校長黃定康認為，校園的每個持份者皆可成為彼此的後盾，形容學生之間是「守望者」，觀察到有人情緒出問題，可告知老師跟進。學校亦要營造氛圍，形成互相信任、支援的關係。棉紡會中學在校內設立「觀星台」，各級學生可於午膳時間表演，黃指可讓學生在沒有壓力的情況下展現才華，幫助學生建立正向思維，亦培養面對困難的能力。