醫健：職場健康：歡度節日的健康飲食貼士

苦幹了一年，終於來到聖誕，可以好好慶祝一番了！慶祝節日總離不開吃吃喝喝，如何在享受豐盛的節日美食時，避免增加體重及擴大腰圍？以下為大家介紹歡度節日的健康飲食貼士。

選擇是關鍵 在各式美食中，盡量挑選蒸、烤、焗或燒的菜餚來代替油炸食物；以雜菜湯代替酥皮忌廉湯；吃肉之時，選擇瘦肉及去除脂肪部分，亦可以額外分量的蔬菜代替一些肉類。少吃加工肉食，例如火腿、香腸等。

甜點替代品 享受以新鮮水果和乾果作為節日甜點。用水果、新鮮蔬菜（如車厘茄、小甘筍條等）、無加鹽的果仁或小麥餅乾代替薯片、朱古力、蛋糕和糖果等零食。

宴會先打底 避免餓着肚子去參加雞尾酒會、聯歡會或晚宴。如赴宴前感到肚餓，可預先進食一些低脂及健康的小吃，以避免在宴會期間因飢餓而把眼前的食物全都吃光。

進食勿過量 與家人和朋友歡聚時，不知不覺很容易會吃過量。你可使用較小的碟子，控制食物分量或與朋友一起分享飯餐。享用自助美食時，每種菜式都盡量只吃少許，這樣還可以品嘗更多種類的食物，並選擇離食物區較遠的地方就坐，多費點氣力去拿取食物。此外，慢慢地吃東西可讓你更快有飽肚感，從而少吃一點。傾聽身體的聲音，如覺得飽了便停止進食，不要勉強。

飲品要識揀 限制飲用含酒精的飲料、汽水和其他添加了糖的飲料，盡量選擇水（清水或有氣的礦泉水）、中國茶或清湯，以減少從飲料攝取額外的熱量。

希望大家在歡度佳節之餘，也能關注健康。祝大家有一個難忘及幸福的聖誕！

職業安全健康局

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