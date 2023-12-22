次批110大灣區醫護將抵港交流

范鴻齡表示，首批大灣區醫護表現獲認可，受病人讚賞，當局將與內地展開雙向交流，第二期大灣區醫療人才計劃會有包括眼科專科醫生來港。該局亦有在海外招聘人才，包括美國、加拿大、荷蘭、印度、南非、台灣、馬來西亞等，已有120位人才接受聘書，希望明年能計入醫管局的人手範疇內，現有97名非本地培訓醫生在港。

醫管局又計劃成立環球醫療人才招聘中心，明年立法會通過醫護有限度註冊後，相信可接觸更多非本地培訓護士，中心亦可就不同醫護人員的個人的情況去商討如何來港。醫管局又會由明年起更新醫護人員的流失率計算方式，以今年10月底的醫生流失率來計算，流失率為5.3%；而護士的流失率則為9%，醫護人數錄得淨增長，范形容對未來人手是審慎樂觀。