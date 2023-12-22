新冠JN.1恐井噴爆發 專家：倡定期通報感染數字

新冠病毒變種株JN.1在全球加速蔓延，衞生防護中心昨晚表示，最新的監測數據顯示JN.1變種株已於本地社區傳播，從截至前日的監測結果推算，JN.1佔所有病毒株約15%，BA.2.86及其後代譜系（包括JN.1）則佔約25%。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，JN.1變種株傳播速度很快，外國的經驗是一旦有個案輸入，短時間內便會感染倍升，近日本港天氣寒冷，長者人數又多，一旦香港出現JN.1感染，有可能個案上升幅度較新加坡更快，形成「井噴式」爆發。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則建議當局參考新加坡定期通報感染個案的做法，以監察新一波疫情。

衞生防護中心指，由於新冠病毒一般在冬季會較活躍，加上JN.1變種株有較高傳播力，聖誕節、除夕和新年假期傳統上會增加親友聚會或市民外遊的機會，預料JN.1變種株在本地的佔比將逐漸增加，並有機會取代XBB成為本港的主流變種株。隨着本港出現更多新冠感染個案，相關重症和死亡呈報亦會隨社區的受感染人數上升而增加。

讓市民自願申報助病床分配 中心的公共衞生化驗服務處檢測了嚴重／死亡個案樣本，發現BA.2.86及其非JN.1的後代譜系佔12%，JN.1則佔6%。XBB及其後代譜系的佔比從以往接近100%下降至近期約82%。呼籲高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應戴外科口罩，高風險群組人士則應接種新冠疫苗及加強劑。

何栢良指出，外國經驗顯示感染JN.1變種株後重症比例不高，但短時間可能有大量個案出現，對醫療系統會造成很大負擔，建議高危群組，特別是長者及院舍院友應盡早接種XBB加強劑疫苗，減低重症的機會。曾祈殷則指，本港可考慮讓檢測確診的市民自願申報，以免當局難以掌握確實感染數字，建議可每隔一段時間，例如每一或兩周公布數字，讓整個社會知道和警惕，對資源分配例如公立醫院床位分配、隔離病房情況等都有幫助。他又談到近日JN.1變種病毒株在美國的感染個案上升得較快。

內地不排除造成感染小高峰 國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、廣東深圳市第三人民醫院院長盧洪洲亦表示，JN.1是變種株Omicron BA.2.86的亞分支，其受體結合區域有一個額外的L455S突變，增強其免疫逃避能力。不過，含有XBB.1.5成分的疫苗接種仍能顯著提高抗體產生的速度及強度，為機體提供更好保護。

國家疾控局日前表示，JN.1目前在內地流行水平極低，但後續受國際流行株和輸入病例影響，不排除會成為國內優勢流行株。盧洪洲亦認同，不排除JN.1未來在內地流行可能造成一個感染的小高峰，但內地已有經驗和醫療資源足以應付，相信不會對正經歷的呼吸道疾病感染高峰造成太大影響。