東呼即應：YouTube公然宣淫縱暴 東方再去信部門舉報

教壞細路得人驚 東呼即應為民發聲 美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量有問題影片，色情、暴力、血腥的影片多如牛毛，大肆渲染，從未收斂。東方昨日分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴。有議員、學者及關注團體均認為問題嚴重，要求相關部門應即時嚴肅跟進。

字眼易避審查 大特寫性器官 YouTube傳播的影片一直為人詬病，毫無監管，東方去年4月就該平台內容荼毒兒童及缺乏監管，去信警務處及電影、報刊及物品管理辦事處，並要求提供相關監管、檢控及跟進行動的情況。不過，有關情況一直未有改善，東方近期又發現有人巧立名目，將涉及女性陰部、胸部大特寫的「無格」淫片，以「精油按摩」、「除毛」、「母乳餵哺」等字眼上載便可規避該平台審查，任由淫片持續荼毒兒童及青少年心智。

事實上，多年來YouTube的影片充斥色情、暴力、血腥等內容，但在影片審查方面充滿漏洞，有人只需將影片描述的字眼略為修改，就可以「掛羊頭賣狗肉」上載淫穢影片，荼毒兒童，而互聯網專家指一般針對色情網站的過濾軟件無法完全處理該平台上包含的色情資訊，家長需自行加強監察。

分析黑社會如歌頌 荼毒青年 另外，YouTube亦有大量關於黑社會的影片，內容涉及不同黑社會人物及組織的動向、私怨等，影片製作者更會分析其中來龍去脈，彷彿為黑社會歌功頌德，隨時令青少年誤入歧途。針對上述問題，東方提出6大質詢，促請警務處及電影、報刊及物品管理辦事處跟進，包括現時有何法例監管網上的色情資訊？部門過去曾否就有關網站的色情影片涉嫌違例作出檢控？會否主動展開調查？事後如何跟進？

即使YouTube明知有關片段含有色情成分，只會溫馨提示該內容涉及色情，詢問觀看者是否滿18歲及同意觀看，即使有關人士是未成年兒童亦無阻其觀看。此舉是否就可免卻YouTube分享色情影片的法律責任？部門是否因此不作出檢控？至於有關對黑社會人物、組織及行為作出宣揚的影片，會否構成煽惑他人成為非法社團成員的罪行？部門曾否作出檢控、主動展開調查及跟進？

議員葛珮帆認為YouTube作為大部分市民廣泛使用網站之一，其中有不少使用者為未成年人士。她指出如平台充斥含有涉及色情及暴力的影片，將嚴重荼毒兒童及青少年心智，而有關平台仍未就這些有問題影片採取任何行動，極不負責任。葛珮帆認為問題嚴重，政府應即時嚴肅跟進，亦促請警務處及有關部門作出檢舉及投訴。

學者斥Google有心縱容歪風 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，YouTube影片巧立名目，如「推油」、「除毛」等影片，然後出現裸露鏡頭，對社會影響大，尤其是經常瀏覽YouTube的未成年人士，家長亦防不勝防。不過，港府似乎「未有力度」去向Google跟進，陳認為理應軟硬兼施，與Google交涉及考慮立法嚴懲。現時AI技術審查應該難度不大，根本Google有心縱容，相關執法部門應作出監管，應立法有效打擊有關問題，本港保護兒童的民間團體可考慮在海外提出民事訴訟，令Google投鼠忌器。

香港婦聯副主席歐陽寶珍指，政府有必要監管以免兒童接收不良內容，否則對下一代的身心或會構成負面影響，況且網絡資訊非常容易取得，擔心小朋友暗中觀看，久而久之可能會上癮之餘，家長亦難以察覺。對於女士而言，瀏覽網頁期間若突然彈出不雅影片，既尷尬亦相當滋擾，而朋輩間亦認為，目前YouTube上的色情或不雅影片欠缺投訴渠道，由於YouTube是跨地域平台，一般小市民可以話無可奈何，惟有寄望政府正視問題，設法予以監管或跟進。

家庭及親子教育工作者司徒漢明認為，若青少年不斷接觸不良或扭曲資訊，例如性方面，或者暴力和黑社會方面，會形成不正確的價值觀念，很大機會做出偏差行為，甚至犯法，網絡世界如「無掩雞籠」，政府有必要管束或監管。

執業大律師陸偉雄稱，有人在任何情況下發布色情資訊，已經定性為一個罪行。香港現時有法例監管，但並不足夠，因目前遇到兩大難題，包括不知道發布者；以及不在香港干犯罪行，香港執法部門不能拘捕或檢控，令法例形同虛設。他建議當局慎重考慮降低檢控門檻，檢視搜證方法，甚至立法改變障礙。

東方去信電影、報刊及物品管理辦事處要求正視YouTube色情。 按摩為名宣淫為實：YouTube有影片以精油按摩為名發放色情片截取片段。 東網版面新設計 一撳即睇 裸露如同「四仔」：片段展示女性裸露畫面，被指意識不良。 渲染黑社會暴力：YouTube有大量涉及黑社會打鬥片段，涉鼓吹不良意識。 東呼即應爆料熱線 大特寫性器官：剃毛影片沒有打格，性器官全無遮掩。 本報揭發亂象：東方早前揭發YouTube大肆渲染淫賤影片。